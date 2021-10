Inter news, Zhang non le manda a dire. Parole molto chiare

Inter news, Zhang non le manda a dire: "Dateci lo stadio".

Si può riassumere così l'approfondimento del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 29 ottobre. Ieri, giovedì, si è riunita l'assemblea dei soci. Gli obiettivi principali sono quelli di restare competitivi e di raggiungere una stabilità finanziaria. La pandemia e la conseguente mancanza del pubblico ha influito negativamente sulle casse del club causando grosse perdite. L’Inter ha registrato una perdita di 245,6 milioni di euro nella stagione 2020/2021 ed è obbligata a risalire già nel futuro più immediato. Ai margini del Consiglio di Amministrazione (qui potete leggere un approfondimento), Zhang ha spiegato la delicata situazione e ha ribadito la necessità di avere uno stadio di proprietà definendolo un asset chiave per avere ricavi stabili. Concetto ribadito anche da Alessandro Antonello, chief exucutive officer dell’Inter: la costruzione - è stato il pensiero di Antonello - di un impianto di proprietà permetterebbe di portare i nerazzurri ai livelli dei più importanti club europei e per offrire ai tifosi un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia.

La società sarebbe da tempo al lavoro con il Milan per costruire il nuovo stadio e sarebbero soltanto in attesa dell’ok del Comune di Milano. Nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un altro vertice tra i due club e il sindaco, Giuseppe Sala. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla richiesta di volumetrie dei due club, definita eccessiva dalla giunta comunale. Inter e Milan sarebbero pronte a rivedere il progetto e venire incontro alle necessità del comune pur di accelerare i tempi. Palazzo Marino, inoltre, vorrebbe una riqualificazione completa della zona in cui sorgerà il nuovo stadio e pretenderebbe chiarezza.