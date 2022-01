Inter news, le scelte di Inzaghi: una sorpresa a centrocampo

Inter news, Simone Inzaghi ha scelto il suo undici titolare per la partita contro la Lazio.

Dopo la partita non giocata contro il Bologna nel giorno della befana, la squadra nerazzurra riprende il proprio cammino, in quello che sarà un mese e mezzo ricco di impegni tutti di una certa difficoltà, a cominciare da quello di stasera contro la squadra biancoceleste, l'unica, almeno fino a questo momento, ad essere riuscita a sconfiggere Lautaro e compagni in campionato grazie al 3-1 in rimonta allo stadio Olimpico. Inzaghi e i suoi vorranno vendicare quella sconfitta, soprattutto per come è arrivata, visti i tanti episodi che non sono piaciuti sponda nerazzurra.

Non solo, ma la sfida di questa sera è molto importante anche per dare una risposta importante al Milan, vittorioso oggi a Venezia per 3-0, che con le sue due vittorie nel girone di ritorno sta mettendo grande pressione alla squadra nerazzurra. Intanto, sia Inzaghi che Sarri hanno scelto i propri uomini per scendere in campo questa sera a San Siro. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All. Maurizio Sarri.

Vedremo, dunque, in che modo i nerazzurri approcceranno una gara che si preannuncia molto complicata. Servirà la migliore versione della squadra di Inzaghi per portare a casa i tre punti e preparare al meglio la partita di Supercoppa Italiana di giorno 12 contro la Juventus che andrà in scena a San Siro.