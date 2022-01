Inter news, la scelta del club contro la decisione del giudice sportivo

Inter news, l'Inter farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo di giocare contro il Bologna.

Questo è quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio. Dopo quanto accaduto lo scorso 6 gennaio, giorno in cui si sarebbe dovuta giocare la partita di campionato, con l'Asl del capoluogo emiliano che ha fermato la squadra di Sinisa Mihajlovic a causa dei contagi che avevano colpito la rosa dell'allenatore serbo, il giudice sportivo si è espresso quest'oggi decidendo che, la gara dei nerazzurri, si dovrà giocare perchè in questo specifico frangente non si sarebbe potuta avere l'applicazione dell'art. 53 delle NOIF.

Una decisione che ha fatto molto discutere, anche perchè, per quanto concerne le altre tre gara non giocate - Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese - è stato, al contrario, deciso di rimandare la decisione al 31 dicembre. Proprio per questo, l'Inter avrebbe deciso di fare ricorso contro la pronuncia del giudice sportivo, impugnandola, soprattutto visto che la società nerazzurra vuole capire perchè, di fatto, lo stesso giudice sportivo abbia preso una decisione differente rispetto a quanto accaduto per Udinese-Salernitana e Juventus-Napoli della scorsa stagione.

Insomma, una decisione che ha fatto discutere e che continuerà a farlo. I legali dell'Inter si metteranno all'azione per provare a ribaltare quanto è stato deciso e per far valere le proprie ragioni. In un clima di pandemia, in cui tutto è stato scombussolato, anche il gioco del calcio ne sta risentendo a livello organizzativo. Adesso vedremo cosa ne sarà di questo ricorso e chi effettivamente avrà la meglia dal punto di vista giuridico.