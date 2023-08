Inter-Monza, le formazioni ufficiali: ecco chi ha vinto i ballottaggi in mezzo tra i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/08/2023

Inter-Monza, ecco le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra è tempo di esordio in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, tra circa un’ora, sarà impegnata contro il Monza di Raffaele Palladino. Una partita parecchio complicata, contro una squadra ben collaudata e con giocatori di ottimo livello, capaci, come è accaduto la scorsa stagione, di mettere in difficoltà la squadra nerazzurra.

Per questo, servirà la migliore Inter possibile per ottenere i primi tre punti della stagione. Simone Inzaghi, come si sa, deve rinunciare per infortunio a Francesco Acerbi, mentre in mezzo aveva due dubbi con i ballottaggi tra Dumfries e Cuadrado e tra Mkhitaryan e Frattesi.

Si seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric.

All. Raffaele Palladino.