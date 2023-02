Inter-Milan: sorpresa in avanti per Inzaghi, Pioli rivoluziona. Le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2023

Inter-Milan, ci sono le scelte definitive dei due allenatori. Serata delle grandi occasioni a San Siro, dove la squadra di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli si sfideranno per provare a conquistare i tre punti utili per la lotta Champions League. L’allenatore nerazzurro, dopo l’ipotesi della vigilia di schierare Romelu Lukaku dal primo minuto, ha propeso per Dzeko. Quello rossonero, invece, ha deciso di voler dare una scossa allo spogliatoio, cambiando uomini e schieramento e provando, allo stesso tempo, di sorprendere lo stesso Inzaghi.

Di seguito, le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

All. Stefano Pioli.