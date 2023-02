Inter-Milan, Pioli lancia la sfida. E che aneddoto su Ibrahimovic!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2023

Inter-Milan, Stefano Pioli presenta la partita di domani. A partire dalle ore 20.45 di domani sera, lo stadio San Siro sarà di nuovo palcoscenico di un nuovo derby tra la squadra nerazzurra e quella rossonera. Un derby che ricade il 5 febbraio, proprio come accaduto la scorsa stagione. In quell’occasione, che probabilmente cambiò le gerarchie finali in ottica scudetto, fu il Milan a rimontare la squadra di Inzaghi nell’ultimo quarto di partita grazie a Giroud.

Proprio in occasione della gara di domani sera, davanti alla sala stampa di Milanello, Stafano Pioli ha voluto presentare il match e lo stato di salute della sua squadra che non sta vivendo un momento tra i più floridi. Ma la squadra rossonera vuole vendicare la sconfitta in Supercoppa Italiana e riprendere il cammino che possa portarla alla qualificazione verso la prossima Champions League.

Inter-Milan, partita importantissima per la Champions: Stefano Pioli presenta la gara in conferenza stampa

Dunque, come anticipato, Pioli ha parlato della partita di domani. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l’allenatore rossonero si è detto voglioso di riscattare il momento non positivo della squadra contro una compagine, come quella nerazzurra, che è sicuramente in un buon stato di salute. Per questo, lo stesso Pioli, ha ammesso di voler vedere la squadra che vede negli allenamenti, ma che, purtroppo per lui, non è riuscita a dimostrarlo in campo.

Poi un piccolo aneddoto su Ibrahimovic che è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante svedese, infatti, anche se non farà parte della partita di domani, è molto carico e ha voluto motivare a dovere i propri compagni di squadra. Specie dopo le parole nel post-Supercoppa di alcuni giocatori nerazzurri, la squadra rossonera ha intenzione di rispondere e di farlo sul campo. Simone Inzaghi e i suoi dovranno stare molto attenti, perchè, anche se lo stato di salute non è ottimale per gli uomini di Pioli, la partita di domani ha tutta l’aria di nascondere qualche trappola.