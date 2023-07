Inter, Marotta minaccia “togliamo Brozovic dal mercato”

di Redazione, pubblicato il: 01/07/2023

(Inter) La giornata infuocata della trattativa Brozovic Al Nassr si chiude con la parole dure di Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport.

L’Ad nerazzurro ha fatto presente quanti fattori possano incidere su trattative come questa. La trattativa non è chiusa quello che conta di più in queste vicende è la volontà del giocatore.

Dopodichè ecco le parole dure, una vera minaccia nei confronti di tutti gli altri interlocutori nel caso in cui l’Inter non vedesse soddisfatte le sue aspettative. “Noi non siamo obbligati a cederlo, ma si devono valutare le opportunità di mercato. Il problema più grande credo sia il rapporto contrattuale tra Brozovic e la nuova società. Queste sono situazioni che se si risolveranno, noi proveremo ad aprire il discorso, altrimenti lo toglieremo dal mercato“.