Inter, main sponsor in arrivo, è corsa a due

di Redazione, pubblicato il: 01/07/2023

(Inter) Dopo il clamoroso flop di Digitalbits l’Inter è ancora alla ricerca del main sponsor. Paramount ha coperto le ultimissime partite della stagione, adesso è destinato a scivolare sul retro della maglia nerazzurra. Tuttosport parla di due compagnie di volo che si stanno giocando il contratto, Wizz air e Korean air con la prima in leggero vantaggio.

L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di chiudere un accordo intorno ai 20 milioni di euro, che, sommati al contributo della casa cinematografica americana porti il totale delle sponsorizzazioni intorno ai 30 milioni.

Un accordo da chiudere quanto prima anche in considerazione delle pressioni di Nike in tal senso. Ci sono da preparare le maglie per le squadre e per il marketing, il tempo stringe.