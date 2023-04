Inter, Inzaghi strafelice ma il sassolino nella scarpa resta

di Redazione, pubblicato il: 12/04/2023

(Inter) Simone Inzaghi strafelice dopo il successo a Lisbona di ieri sera.

Nonostante ciò nelle interviste post partita molti hanno letto una frecciatina dopo le polemiche sul suo lavoro degli ultimi tempi.

“In questi 18 mesi non mi avete mai sentito dire niente a questa squadra. Abbiamo avuto dei momenti negativi ma non abbiamo mai tralasciato nulla…Sono soddisfatto per i miei giocatori perchè mi hanno sempre dato un impegno folle, poi le critiche ci stanno La mia educazione mi permette di ascoltarle e capirle, sapendo da dove provengono e da chi però fa parte del calcio.

Il richiamo continuo solo alla squadra senza alcun accenno alla società e alla dirigenza e quelle parole su chi ha messo in giro le voci del suo allontanamento non sono passate inosservate.