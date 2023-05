Inter, “Inzaghi è micidiale”, stoccata secca contestatori

di Redazione, pubblicato il: 11/05/2023

(Inter) Un derby dominato nel primo tempo, gestito nella ripresa. L’Inter non poteva uscire dal Meazza in maniera migliore, la qualificazione non è assolutamente chiusa, la settimana prossima nel ritorno servirà lucidità e cuore ma la finale di Istanbul ora è davvero ad un passo.

La squadra ha confermato la grande capacità di preparare e impostare le partite secche, la Champions lo sta dimostrando da inizio stagione. Grande merito a Simone Inzaghi, tecnico contestato e deriso da molti tifosi per le vicende del campionato ma protagonista assoluto nelle coppe. Lo riconosce Giancarlo Padovan nel suo editoriale per CM.com

Inzaghi è un cacciatore di risultati e, sulla partita secca, è micidiale. Come con tutti quelli che ancora lo criticano o avrebbero voluto cacciarlo.”