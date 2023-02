Inter, imprevedibilità e non solo: Inzaghi studia il cambio modulo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/02/2023

Inter pronta alla sfida di domani contro la Sampdoria a Genova. I nerazzurri dopo una prima parte di stagione altalenante stanno cercando di trovare un filotto importante di vittoria che possa tenerli saldamente ancorati al posto in Champions League. La vittoria nel doppio Derby, tra Supercoppa e Campionato, potrebbe tranquillamente aver dato lo slancio mentale che mancava ai calciatori nerazzurri.

Adesso toccherà ad Inzaghi trovare continuità e solidità difensiva, ma non solo. La squadra è rimasta orfana per mesi di Brozovic e Lukaku, ritrovando però in Calhanoglu e Dzeko due titolari e due certezze. Il tecnico nerazzurro col ritorno del croato sta studiando un nuovo modulo.

Inter, nuovo modulo col doppio play: la novità di Inzaghi

Il ritorno in campo dal primo minuto di Brozovic (qui le formazioni di Samp-Inter) è destinato a portare novità in casa Inter. Le chiavi del centrocampo tornano al croato ma Inzaghi non vuole rinunciare al gioco e alla qualità di Calhanoglu che in questi mesi ha trascinato la squadra. Per questo il tecnico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport sta pensando alla soluzione col doppio play.

Due mediani, Brozo e Calha, qualità e quantità al servizio della squadra ma soprattutto imprevedibilità. Inzaghi non vuole dare punti di riferimento agli avversari permettendo ai due mediani di impostare il gioco anche se uno dei due è marcato.