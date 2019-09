Inter, decide Sensi: Udinese sconfitta 1-0. Primo posto e terza vittoria di fila

L'Inter di Conte supera 1-0 l'Udinese e per 48 ore è al primo posto solitario in classifica, aspettando Torino-Lecce lunedì sera. A 'San Siro', i nerazzurri conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato, grazie alla rete di Sensi al 44°. Bellissimo il colpo di testa del centrocampista italiano su perfetto assist di Godin.

Nel primo tempo, Inter vicina al vantaggio al 5°, con il palo colpito da Politano. Al 35°, l'espulsione di De Paul per una manata a Candreva. Nella ripresa, i nerazzurri mantengono il possesso palla ma non chiudono il match, per le belle parate di Musso su Politano, Gagliardini e Sanchez.

Decisivo Handanovic su Lasagna ad inizio ripresa, ottima la prova dei tre centrali difensivi, ancora una grande prestazione di Sensi. Asamoah e Candreva hanno macinato chilometri sugli esterni, Brozovic il regista. Barella in difficoltà nel primo tempo, sostituito da Gagliardini che ha disputato un buon secondo tempo. Bene Politano in avanti, a cui è mancato solo il gol, mentre Lukaku non è riuscito a trovare il terzo gol consecutivo in campionato. Lautaro e Sanchez sono andati vicini al raddoppio, soprattutto l'attaccante cileno, al debutto con la maglia dell'Inter.

Ora, testa alla Champions League. Martedì sera l'esordio a 'San Siro' contro lo Slavia Praga.