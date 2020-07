Inter, Conte non lascia, ma raddoppia. Con il club si delineano le strategie

La mancanza di risultati continui in questa parte di stagione ha suscitato molto clamore. Passi falsi che hanno condizionato la classifica dell'Inter, a cui si sono aggiunte voci di un possibile addio di Conte.

Voci infondate. Gli incontri dei giorni scorsi con la società sono serviti per delineare le strategie per il futuro. Conte non lascia, anzi, raddoppia. L'allenatore dell'Inter ha le idee chiare sulla squadra che vorrà per la prossima stagione. E' solo un momento di difficoltà, ma il tecnico vuole vincere con i nerazzurri.

Conte vuole 18/20 giocatori di qualità, quasi tutti sullo stesso piano. Alzare tassativamente la qualità dell'Inter per puntare alla vittoria finale. Marotta e Ausilio lavorano sul mercato e all'Inter sono arrivati e arriveranno i giocatori richiesti dall'allenatore.