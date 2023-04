Inter, Calhanoglu ballerino con Roger Schimdt. Chi ballerà stasera?

di Redazione, pubblicato il: 19/04/2023

Inter Benfica sarà l’occasione per Hakan Calhanoglu di ritrovare in campo Roger Schmidt. L’allenatore dei portoghesi e il centrocampista turco hanno lavorato insieme al Bayer Leverkusen per tre anni dal 2014 al 2017.

La Gazzetta dello Sport ripercorre l’inizio di quella storia felice per entrambi.

“Calhanoglu arrivò al Bayer nel 2014, da giovanissimo, dopo un trasferimento burrascoso. Lasciò l’Amburgo dopo una sola stagione sebbene avesse da poco rinnovato il contratto fino al 2018, rompendo con ambiente e tifosi ancor prima dell’ufficialità dell’addio. Non si presentò al raduno per la nuova stagione, forte di un permesso per non allenarsi a causa di una diagnosi da sindrome depressiva da stress a seguito degli attacchi social ricevuti. Cambiò addirittura numero di telefono. Questi problemi avrebbero potuto metterlo in cattiva luce invece si presentò benissimo. Era molto giovane, ma era già un grande giocatore. Soprattutto, era un bravo ragazzo. E un grande ballerino, soprattutto di R&B!”.

Calhanoglu sembra destinato ad iniziare la gara dalla panchina dopo il guaio muscolare che lo ha tenuto fermo per un breve periodo. Il suo apporto potrebbe comunque essere importantissimo anche a partita iniziata per far rifiatare Brozovic o per supportarlo a metà campo.

Ci sarà da ballare anche a San Siro stasera, a Calhanoglu il compito del ballo finale, quello più atteso.