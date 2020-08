Inter-Bayer, Conte: " Complimenti alla squadra. Daremo come sempre tutto"

Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport si mostra molto soddisfatto per la vittoria e prestazione che qualifica l'Inter alla semifinale di Europa League:"Grande soddisfazione perchè abbiamo fatto una buonissima partita, siamo stati bravi a dare pressione e non farli mai giocare tranquilli. Siamo riusciti a creare le situazioni studiate. Potevamo chiudere prima la partita, l'abbiamo tenuto troppo in bilico anche se abbiamo rischiato troppo. Complimenti ai miei ragazzi perchè hanno dato tutto, dimostrando di voler fare qualcosa di importante. Ora dobbiamo prepararci bene per la semifinale dove abbiamo, come sempre, il dovere di fare il massimo".

Ad una domanda sull'ennesima prestazione eccezionale di Lukaku questa è la risposta di Conte:"Difficile parlare dei singoli perchè tutti hanno fatto una prestazione importante. Romelu sta facendo bene, ma è supportato dalla squadra; il nostro gioco è finalizzato sugli attaccanti ed avere attaccanti con queste caratteristiche è importante".

Conte poi analizza anche il modo di giocare dell'Inter soffermandosi sulla costruzione dal basso con il portiere:"Se trovi squadra che viene a pressare alto, ci sono delle situazioni memorizzate di posizione che aiutano i giocatori ad eludere pressione offensive, la finalizzazione di tutto è verticalizzare perchè verticalizzando trovi campo. Oggi siamo stati molto bravi a fare pressing. Costruzione da dietro con il portiere? Handanovic è molto bravo in questo ed è una situazione che ci aiuta molto far partire bene l'azione".

Per la semifinale questo è il pensiero del tecnico nerazzurro: "Lavoreremo per migliorare ancora di più gli aspetti positivi e cercheremo di migliorare quelli negativi".