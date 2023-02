di Mario Spolverini, pubblicato il: 24/02/2023

Secondo la Gazzetta dello Sport “Nicolò Barella è nella ristretta lista dei centrocampisti che il Liverpool e Jurgen Klopp seguono per rivoluzionare la squadra durante il prossimo mercato… Nicolò, da tempo, è seguito dagli 007 inviati da Klopp. Non solo da Paul Goldrick, lo scout del club per l’Italia e la Svizzera, ma negli scorsi mesi anche dal responsabile degli osservatori dei Reds, Barry Hunter”.

Klopp non ha mai fatto mistero di ammirare il centrocampista nerazzurro. Qualche mese fa ebbe per lui parole di grande ammirazione : “Non è un giocatore qualunque – aveva detto – e non sarebbe male averlo con noi… E’ veramente un bel calciatore e mi piace tanto perché ha tutte le caratteristiche che un centrocampista dovrebbe avere: aggressività, tecnica, corsa ed età”.