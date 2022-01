Inter, arriva la decisione su Sensi: Sampdoria già avvisata

Inter, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione di Stefano Sensi.

I nerazzurri hanno bloccato in extremis la sua cessione in prestito alla Sampdoria a causa dell’infortunio di Joaquin Correa e sembrerebbero aver deciso il suo futuro. Nelle ultime ore si parlava di soltanto uno slittamento ma le cose sarebbero cambiate. Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.com, la dirigenza interista avrebbe già deciso di tenerlo a prescindere da quale sarà l’esito dell’infortunio dell’argentino (Ecco cosa filtra sulle sue condizioni ) e avrebbero già comunicato ai blucerchiati la decisione.

Simone Inzaghi ha ribadito nel post partita di ieri la sua volontà di puntare sul giocatore e nelle prossime partite lo potrebbe schierare in un nuovo ruolo, ovvero quello della seconda punta. Una posizione che ha già ricoperto in nerazzurro in questa stagione nella prima giornata di campionato contro il Genoa alle spalle di Edin Dzeko. L’ex Sassuolo aveva fatto vedere buone cose ma poi l’ennesimo infortunio gli ha complicato questa prima parte di stagione.

Sensi è molto legato all’ambiente nerazzurro ed ha una grande voglia di riscattarsi e provare a lasciarsi finalmente alle spalle le ultime stagioni tormentate dagli infortuni. La rete realizzata ieri potrebbe rappresentare un nuovo inizio per lui. Il centrocampista, salvo clamorosi colpi di scena, resterà all’Inter almeno fino a fine stagione.