di Redazione, pubblicato il: 01/08/2023

(Inter) L’addio di Skriniar all’Inter è stato traumatico. Quello che doveva essere il nuovo condottiero nerazzurro ha fatto una scelta diversa, per soldi o per rivalsa del club che lo aveva messo in vendita lo scorso anno poco importa. Ieri lo slovacco è comparso sui social con un post che ha sollevato le ironie del popolo nerazzurro. “Mai avuto dubbi, ho sempre voluto venire qui al PSG…” Parole che hanno sollevato nuove polemiche tra i tifosi. Tra questi, a sorpresa, anche il Presidente Steven Zhang. Il suo like ironico al post dell’ex nerazzurro non è passato inosservato, anzi…