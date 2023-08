Inter, altra perla di Cassano, “Inzaghi da cambiare”

di Redazione, pubblicato il: 29/08/2023

(Inter) Nel suo giudizio post Cagliari Inter su Bobo TV Antonio Cassano ha sparato un altro dei suoi giudizi senza rete su Simone Inzaghi.

“Ho visto un’Inter padrona, che ha giocato bene anche se non in casa. A Cagliari ha fatto la partita, è stata devastante!. Io avrei cambiato Inzaghi a prescindere dalla Champions League. L’Inter è forte perciò è partita bene. Due mesi solo sono stati decenti lo scorso anno ma per me non esiste. Ha mandato via Sanchez e poi ha voluto riprenderlo. In due anni è stato un disastro…Inzaghi senza se e senza ma deve solo vincere il campionato”.