di Mario Spolverini, pubblicato il: 03/04/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport affonda la lama nella crisi nerazzurra. Lo fa riportando una indiscrezione che spiegherebbe molto del momento orrendo della squadra. Una spiegazione che, se vera, pone pesanti interrogativi sul rinnovo contrattuale concesso a Inzaghi solo pochi mesi fa.

“Racconta chi frequenta Appiano quotidianamente che i giocatori si confrontano con uno staff tecnico non così esperto ad alti livelli, con metodologie di lavoro che non sono mai particolarmente piaciute”.

Dopodichè viene da chiedersi: chi è che frequenta Appiano quotidianamente? Come ha fatto a capire? Intuizione tardiva o messaggio ricevuto da qualcuno?