Fiorentina-Inter: Lautaro un fenomeno, Calha non perde un duello. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/05/2023

Fiorentina-Inter, le pagelle della squadra nerazzurra. Una partita intensa e complicata, ma alla fine la Coppa Italia è di nuovo nerazzurra. I gol di Lautaro regalano un altro trofeo stagionale dopo la Supercoppa a Simone Inzaghi. Di seguito, ecco i voti della squadra nerazzurra.

HANDANOVIC, 6: Sul gol è ingannato da una difesa non perfetta, poi è strepitoso sul tiro di Jovic sul finale, ma rischia la frittata sempre sul finale. Darmian lo salva.

DARMIAN, 6: In affanno nel primo tempo come tutta la squadra. Poi va in controllo e salva il risultato su Cabral.

ACERBI. 6.5: Cabral è un cliente scomodo. In fase di impostazione non lo lascia respirare. Lui se la cava come può. Nel corpo a corpo resiste alla grande.

BASTONI, 5,5: Nel primo tempo fa fatica a liberarsi del pressing della Viola e subisce qualcosa dietro. Ha sulla coscienza l’essersi perso Nico Gonzalez sul gol.

DUMFRIES, 6: Non strafa e va bene così. In avanti strappa e riesce a creare scompiglio, dietro si adatta bene.

BARELLA, 6,5: Quando aumenta i giri del motore, cambia il centrocampo. Suo l’assist per il gol del sorpasso di Lautaro.

BROZOVIC, 6,5: I primi 25 minuti sono stati disastrosi. Poi sale in cattedra, serve il pallone del pari a Lautaro e comincia a giganteggiare.

CALHANOGLU, 6,5: Partita ottima del turco che si sveglia dopo il gol preso. Crea disordine nella Fiorentina, agendo anche dietro le punte. Ma è in fase di contenimento che non perde un duello.

DIMARCO, 5,5: In affanno su Dodò che con la sua velocità lo mette in crisi. Non è ancora al top e si vede.

DZEKO, 6: Ha sulla coscienza un gol sbagliato incredibile. Poi solita sapienza nel gestire palla. Poteva evitare la polemica dopo il cambio, specie in una finale.

LAUTARO, 7,5: Lui e poi altri 10. Oramai è un giocatore totale. La doppietta è merito della sua scaltrezza. Il secondo gol una perla da bomber vero. Decisivo.

DE VRIJ, 6: Da qualche tempo si sta rivedendo la sua miglior versione. Nel finale mette l’elmetto e si va alla battaglia.

LUKAKU, 6: Protegge palla e si scatena in velocità. Aveva regalato un grande assist a Gosens che ha mandato alto.

GOSENS, 6,5: Ingresso formidabile il suo. In copertura non passa nulla, davanti potrebbe chiudere la gara, ma manda alto in spaccata. Energico.

GAGLIARDINI, SV

CORREA, SV