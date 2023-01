Calhanoglu Inter, Supercoppa a rischio? Le condizioni del turco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/01/2023

Calhanoglu Inter; tra le tante note negative di ieri sera i nerazzurri devono fare i conti con gli infortuni. Ieri sera a Monza per l’Inter è stata una serata nera. Prima la beffa sul campo, un 2-2 che allontana ulteriormente il sogno Scudetto di Simone b e dopo il gol regolare annullato ad Acerbi che ha alzato un polverone enorme di polemiche.

Polemiche che non si sono placate nel post-partita dove è spuntato un retroscena importante tra la società dell’Inter e i vertici arbitrali (qui l’approfondimento sul retroscena). Inzaghi inoltre deve fare i conti con le condizioni fisiche dei suoi calciatori. Barella e Calhanoglu sono usciti acciaccati dalla sfida e soprattutto sul turco, arrivano brutte notizie.

Calhanoglu Inter, le sue condizioni dopo la gara di Monza

Tra i tanti acciaccati in casa Inter, dopo la partita di ieri preoccupano le condizioni di Calhanoglu. L’ex Milan infatti ha riportato un affaticamento muscolare e come riportato da Tuttosport, potrebbe saltare la Supercoppa del 18 gennaio a Riad contro il Milan. Inizialmente si pensava che Calhanoglu potesse rientrare subito dopo la Coppa Italia ma non sarà così.

Per Inzaghi dunque ennesima tegola vista l’assenza di Brozovic in Supercoppa. Senza contare le condizioni di Barella, uscito acciaccato anche lui dalla sfida contro il Monza ma che dovrebbe comunque giocare contro il Milan. Toccherà ad Asllani e Mkhitaryan fare gli straordinari in assenza di Brozovic e Calhanoglu contro il Milan. Adesso testa bassa e pedalare, l’Inter deve ritrovarsi.