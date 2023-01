Inter, la rabbia di Monza: spunta un retroscena sul post partita

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/01/2023

Inter infuriata. I nerazzurri dopo aver battuto il Napoli neanche una settimana fa, crollano a Monza. Il 2-2 arrivato contro la squadra di Adriano Galliani fa perdere ulteriori punti alla squadra di Simone Inzaghi. L’Inter perde ulteriore terreno sul Napoli che con la possibile vittoria di oggi a Genova contro la Sampdoria allungherebbe ulteriormente allontanando ulteriormente lo Scudetto per i nerazzurri.

L’Inter nel match di ieri è tornata fragile e a tratti passiva. La squadra nerazzurra in questo campionato sta mostrando spesso amnesie difensive gravi che non le permettono di avere un rendimento costante. Il pareggio di ieri è l’ennesima dimostrazione di come la squadra soffra alcune situazione. C’è però rammarico dalle parti della Milano sponda nerazzurra visto il gol regolare annullato ad Acerbi.

Inter, la rabbia della società: chiamata immediata ai vertici arbitrali

Il gol vittoria annullato all’Inter ieri sera nel match contro il Monza sta facendo parecchio discutere. Tra le tante polemiche spunta un retroscena importante svelato dal Corriere dello Sport. Come riportato dal quotidiano italiano infatti la dirigenza nerazzurra non avrebbe digerito le decisioni prese dal direttore di gara e a fine gara avrebbe telefonato immediatamente ai vertici AIA.

Come racconta il CdS infatti l’errore dell’arbitro potrebbe portarlo ad una sospensione. Tra i calciatori infatti nel post-partita non c’è stato un clima sereno. Lautaro Martinez al termine della gara ha detto la sua andando contro la decisione dell’arbitro che, secondo il Toro, è un errore che può decidere e incidere sulla classifica dell’Inter (qui le parole del Toro).