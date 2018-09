Inter, tra poco la ripresa degli allenamenti: arrivano tre nazionali

Loading...

Inter: ripresa degli allenamenti in vista del Parma

L’Inter riprende gli allenamenti alle ore 15 per preparare al meglio la prossima sfida, in programma a San Siro per sabato alle ore 15. Rientrano anche tre calciatori dai rispettivi ritiri delle nazionali. Ci saranno Lautaro Martinez, concentrato a smaltire l’infortunio al polpaccio, Matias Vecino e Keita Balde.

Domani, invece, si ritroveranno Skriniar, De Vrij e Kwadwo Asamoah. Tra due giorni sarà il turno di Roberto Gagliardini che stasera giocherà titolare contro il Portogallo. L’ultimo a varcare la porta di Appiano sarà Mauro Icardi, il quale verrà impiegato nell’amichevole dell’Argentina contro la Colombia.

Il capitano nerazzurro, probabilmente, non partirà dal primo minuto sabato pomeriggio e verrà risparmiato in vista del Tottenham. L’Inter,infatti, dovrà a prepararsi ad un tour de force nel quale verranno giocate 7 partite in 21 giorni. Sarà fondamentale per Luciano Spalletti far roteare tutti i calciatori presenti in rosa.