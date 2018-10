Inter store, un’importante new entry per gli amanti del vintage

Inter store, doppia novità

Inter store – Importante novità per lo store dei nerazzurri, sono in vendita le maglie vintage della stagione 1990/1991, anni in cui l’Inter vinse la prima Coppa Uefa.

Le divise

“La maglia del primo storico trionfo in Coppa Uefa nella doppia finale contro la Roma in cui risultano decisivi i gol messi a segno a San Siro da Matthäus e Berti, due delle stelle di quella squadra allenata da Giovanni Trapattoni”.

Questa divisa non è, ovviamente, l’originale dell’epoca, si tratta di una fedele riproduzione. Infatti, l’allora sponsor era la Uhlsport, le nuove saranno prodotte direttamente dall’Inter. Il main sponsor è lo storico Misura, che ha accompagnato i nerazzurri durante quel glorioso periodo.

La rosa del tempo

P Luciano Bodini P Astutillo Malgioglio P Walter Zenga D Sergio Battistini D Giuseppe Bergomi D Andreas Brehme D Riccardo Ferri D Andrea Mandorlini D Giuseppe Marino D Antonio Paganin D Massimiliano Tacchinardi

N. Ruolo Giocatore C Giuseppe Baresi (C) C Nicola Berti C Alessandro Bianchi C Davide Fontolan C Lothar Matthäus C Fausto Pizzi C Paolo Stringara A Maurizio Iorio A Jürgen Klinsmann A Aldo Serena

Leggi anche:

Maglia Inter away 19/20, Nike stravolge tutto, colori mai visti