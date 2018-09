Inter, sorrisi per Spalletti: due recuperi ma anche una nuova idea

Inter: i ragazzi pronti per il Parma

L’Inter, dopo la sosta riservate alle Nazionali, affronterà il Parma a San Siro. Luciano Spalletti riceve buone notizie dall’infermeria. Sia Radja Nainggolan che Danilo D’Ambrosio hanno recuperato dall’affaticamento che li aveva costretti ad uscire prima del triplice fischio a Bologna.

Dopo gli esami, i due nerazzurri si sono regolarmente allenati e, come riportano le sedute di questa settimana, dovrebbero essere pronti per il prossimo impegno. Per quanto riguarda l’argentino Lautaro Martinez, ci sarà il rientro nel week-end per monitorare il fastidio al polpaccio.

Il ghanese Asamoah, come riporta il c.t Appiah, verrà preservato per la gara contro il Kenya ma avrà bisogno di allenarsi con calma. Nel frattempo, il tecnico di Certaldo, starebbe pensando di riproporre Miranda nel prossimo turno di Campionato. Il brasiliano non è stato convocato da Tite ed è rimasto ad Appiano. Non si esclude una maglia da titolare contro la squadra di D’Aversa per permettere a Milan Skriniar e Stefan De Vrij un sano recupero, necessario per affrontare al meglio il Tottenham.