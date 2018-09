(Sky) Spalletti, il tempo degli esperimenti è finito. Ecco la vera novità

Sky – Inter, rodaggio finito: serve un assetto definitivo. Tocca a Spalletti

Tra conferme e bocciature, il tempo dei rodaggi e degli esperimenti è finito in casa Inter. Questo è quanto sostiene Sky Sport. L’emittente satellitare ha messo in evidenza le scelte apportate da Luciano Spalletti nelle prime tre giornate di campionato, che non hanno portato i frutti sperati. Ora, però, si inizierà a giocare ogni tre giorni e urge dunque trovare un assetto definitivo.

Quello che non si è riuscito a decidere dal 9 luglio a oggi, lo si farà a breve giocando ogni tre giorni. Per il tecnico toscano il tempo degli esperimenti e del rodaggio è finito. Contro Sassuolo, Torino e Bologna non ha ottenuto le risposte e i punti che cercava, ma neanche un assetto definitivo. Trovato quello, sarà più facile avere una vera squadra in un gruppo rinnovato con 7 nuovi elementi. Il cambio di rotta contro il Bologna non ha bocciato la difesa a tre, ma ha detto che con quella a quattro le cose vanno ancora meglio per ingranaggi meglio assimilati.

La vera grande novità del reparto è la bocciatura di Miranda, sempre titolare nelle prime tre stagioni a Milano e relegato in panchina dall’arrivo di de Vrij. Ha giocato solo la prima contro il Sassuolo, diradando i dubbi più che insinuandoli. Anche con la difesa a tre, comunque, non sono cambiate le gerarchie, con D’Ambrosio preferito agli altri centrali per capacità di costruire e duttilità. Le stesse doti di Asamoah, quelle che permetteranno all’Inter di cambiare pelle senza più tempo da perdere.