Inter, servono i gol, Icardi non basta: gli obiettivi di Marotta (TS)

Inter, gol cercasi

AAA gol cercasi. Probabilmente Marotta, che si insedierà oggi all’Inter, appenderà questo cartello in giro per l’Europa, perché oggettivamente c’è un problema che riguarda i gol nella squadra nerazzurra. Icardi è più solo che mai, nemmeno gli innesti di Keita, Lautaro e Politano in attacco e quello di Nainggolan a centrocampo sono riusciti a dare man forte alla manovra offensiva nerazzurra.

Quindi, servono giocatori in grado di segnare e, perché no, di far segnare. Sarà questa la missione di Marotta da qui alla fine del prossimo mercato estivo. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport.

Ecco le parole del quotidiano torinese: “Dovrà scovare altri Icardi, ovvero giocatori. In tal senso deve fare riflettere il fatto che l’Inter abbia segnato solo 6 reti in Champions e 4 di queste siano a firma del centravanti (le altre due sono quelle di Vecinocol Tottenham e di Nainggolanin Olanda con il Psv): segno di come vada alzata – e di molto – l’asticella per correre pure in Europa, dove il livello è ben più alto rispetto al campionato”.

Gli obiettivi

Per aumentare la forza offensiva dell’Inter, Marotta interverrà sul mercato alla ricerca di calciatori con spiccate doti offensive. Nella lista dell’ex dg della Juventus sono finiti diversi nomi, tra questi figurano Rabiot, Ramsey, Mata e Fabregas. Questi si libereranno a parametro zero a fine stagione, quindi rappresentano un’occasione anche dal punto di vista economico.

L’obiettivo principale di Marotta, però, rimane Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio vuole cambiare aria già da un paio di stagioni e il rapporto ormai sempre più logoro con Lotito potrebbe accelerare le operazioni. Per quanto riguarda il reparto esterni, Federico Chiesa è il preferito sia da Marotta che da Spalletti. Strapparlo alla Fiorentina però non sarà affatto facile.