Samaden-Inter, a giugno sarà addio: nuova opzione per il sostituto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2023

Samaden-Inter, a giugno ci sarà l’addio definitivo. La notizia che ha scosso il mondo giovanile nerazzurro è quella dell’addio, la prossima estate, dell’attuale responsabile Roberto Samaden, dirigente esperto e preparato che è riuscito a valorizzare e vincere molto con il settore giovanile nerazzurro.

Una notizia che, di fatto, costringe la società di viale della Liberazione a dover trovare un sostituto che possa essere all’altezza e che possa continuare, in qualche modo, sul solco che lascerà lo stesso Samaden. Proprio per questo, in queste ore, la società sta valutando i primi nomi su cui fondare la propria scelta che, tra qualche mese, dovrà essere definitiva. E, nella lista, c’è una new entry. Ecco di chi si tratta.

Samaden-Inter, la separazione è oramai certa: i nerazzurri hanno in mente i nomi per sostituirlo in estate

Dunque, come detto, Samaden, lascerà i nerazzurri in estate. Per lui si profila un incarico in Federazione o un ruolo come ds della Cremonese. Proprio per questo, la società nerazzurra, sta pensando al nome di un sostituto all’altezza. Nei giorni scorsi si è fatto quello del vice di Samaden, Giuseppe Giavardi.

Ma il suo non è l’unico nome nella lista dei dirigenti di viale della Liberazione. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ce n’è un altro che stuzzica molto i nerazzurri. Si tratta di Maurizio Costanzi, attualmente all’Atalanta e con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per lui, prima della notizia dell’addio di Samaden, si parlava di un futuro lontano dalla Dea in estate.