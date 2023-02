Inter Primavera, si vola in semifinale di Coppa Italia: la squadra di Chivu supera 2-1 la Samp

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu vola in semifinale di Coppa Italia. Il programma odierno della Primavera nerazzurra, prevedeva la partita valida per l’accesso alle semifinali della coppa nazionale contro la Sampdoria. Un appuntamento importante per i nerazzurri, che dopo un inizio di stagione parecchio balbettante, adesso stanno provando a risalire la china definitivamente.

La gara si è conclusa con un 2-1 in favore dei baby nerazzurri, grazie alle reti di Curatolo, oggi schierato nel suo ruolo di centravanti, e di Aleksandar Stankovic, con uno splendido sinistro – la presenza tra i marcatori sta diventando una costante per il giovane serbo. Per la Samp, ha accorciato le distanze Montevago, bravo a ‘sbarazzarsi’ di capitan Fontanarosa. Una vittoria che da ancora più fiducia, ma che soprattutto permette di dare ossigeno ad una squadra che, in termini di trofei, ha solo la Coppa Italia su cui puntare.

Tra le note positive, l’ottimo esordio dal primo minuto del nuovo arrivato Akinsanmiro. Il centrocampista ha giocato una buona gara da centrocampista box to box. Ottima tecnica e struttura fisica, forse un po’ acerbo dal punto di vista tattico, ma è un elemento su cui si può lavorare bene. Adesso, bisognerà tuffarsi ancora sul campionato per provare a salire di qualche altra posizione e mettere al sicuro la zona salvezza.