Abiuso stupisce in Primavera: ecco chi è il bomber di Chivu

Fabio Abiuso è il nuovo bomber della Primavera interista.

L'attaccante classe 2003, quest'anno, è partito con il piede sull'acceleratore segnando ben 3 reti in 6 partite stagionali. Un bottino niente male per un giocatore che, fin dalle sue prime apparizioni tra i professionisti è sempre stato definito un predestinato. La sua carriera calcistica, infatti, si è sempre svolta in Emilia-Romagna, al Sassuolo prima, alla Reggiana poi, con l'ultimo step prima dell'Inter che è stato quel Modena che all'età di soli 16 anni lo ha fatto esordire con la squadra dei grandi, permettendogli di fargli assaggiare un po' di vero calcio professionistico.

In campo è il tipico centravanti, bravo a destreggiarsi in area, soprattutto sfruttando la sua arma migliore, ovvero il colpo di testa, grazie ad un terzo tempo invidiabile, ma bravo anche a giocare per la squadra, visto che spesso lo si vede manovrare in mezzo al campo creando spazio per gli inserimenti delle mezze ali Nunziatini - leggi qui una descrizione del profilo dell'ex Livorno - e Casadei - clicca qui per conoscere meglio il centrocampista. Non solo, ma anche una discreta tecnica che gli permette di potersi destreggiare tra le maglie avversarie, visto che viene braccato sempre come punto di riferimento. Insomma, un giocatore che man mano che passano le partite, diventa sempre di più un perno su cui Christian Chivu conta.

Quest'anno, per lui, può essere davvero quello del grande salto: centralità nel progetto Chivu e prestazioni all'altezza lo stanno a poco a poco consacrando come uno dei migliori talenti nerazzurri. Vedremo se la sua stagione proseguirà così come è iniziata, di certo l'esperienza europea della Youth League e la fiducia dell'ambiente possono davvero fargli fare passi di crescita importanti. Perchè Fabio Abiuso è considerato uno dei migliori prospetti a livello giovanile.