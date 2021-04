La cantera nerazzurra: Casadei, the next big thing dell’Inter

La cantera nerazzurra ha, da sempre, prodotto, un grande numero di calciatori che si sono affermati i calciatori professionisti. Da Balotelli a Santon, fino a Destro, Esposito e Agoumè, sono solo alcuni dei nomi fuoriusciti dal vivaio dell’Inter. Oggi, tra coloro i quali appartengono alla Primavera nerazzurra, il vero e proprio talento da svezzare è Cesare Casadei, centrocampista classe 2003.

Casadei si è affermato quest’anno nella formazione di Armando Madonna, come uno dei titolari inamovibili della squadra ed uno dei punti di riferimento a cui si affida il tecnico. Centrocampista centrale, dotato di un grande senso del gol, fa dell’inserimento il suo punto di forza, tanto da essere stato spostato, per avere una resa più efficace, come mezz’ala sia destra che sinistra – ultimamente agisce perlopiù a destra. Spesso riesce ad essere incisivo anche con i suoi colpi di testa che spesso lo hanno mandato in rete. Destro naturale, ha anche un buon piede. Ovviamente, come ogni giovane, ha dei punti su cui deve migliorare, tra questi, la propria fisicità, fondamentale per un calciatore, per così dire, box to box come lui, e la giusta collocazione in campo, dal momento che solo a partire da questa stagione sta trovando un ruolo fisso.

Tra le note di merito, tra le altre, l’essere stato inserito tra i calciatori classe 2003 più forti del mondo da parte del quotidiano britanni Guardian e il rinnovo di contratto triennale che ha firmato con l’Inter, segno che la società vuole investire sul suo talento, magari a partire dalla prossima stagione e magari con un prestito a qualche squadra di Serie B, come accaduto con Pirola ed Esposito. Perché Cesare Casadei ha voglia di stupire e di dimostrare di essere la prossima next big thing nerazzurra.