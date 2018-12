Inter, parla Obinna: “Icardi fortissimo. E su Mourinho…” (GdS)

Inter, parla Obinna

Magari non tutti lo ricorderanno, ma la magia con la quale permise all’Inter di espugnare l’Olimpico e, quindi, di sconfiggere la Roma – insieme a Ibrahimovic e Stankovic – è ancora nei cuori e negli occhi di molti. Stiamo parlando di Victor Obinna, ex attaccante nerazzurro e del Chievo che, in occasione della sfida tra i due suoi club, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Ecco che gara sarà secondo il nigeriano: «Tosta per i nerazzurri, il Chievo sta bene ed è in serie positiva. Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso». E in quell’anno, in panchina c’era Mourinho: «Mou è il top, il miglior allenatore che abbia mai avuto. Ti fa sentire importante anche se non giochi. Sarebbe un sogno rivederlo alla guida dell’Inter per contrastare il dominio Juve. Gli devo tutto: mi ha voluto e fatto debuttare nel big match contro la Roma» che abbiamo ricordato prima.

Obinna era un giocatore molto rapido e dotato di piedi buoni nonostante la stazza e la sua straordinaria velocità. Oggi è svincolato e gli piacerebbe tornare in Italia «anche in Serie B», perché non gli interessa dove: lui vuole giocare.

“Spalletti un grande”

Quando Obinna segnò quel gol spettacolare in Roma Inter, alla guida dei giallorossi c’era proprio Spalletti, oggi in nerazzurro: «Un ottimo tecnico. Nel gennaio 2009 mi voleva alla Roma,

ma ho preferito restare in nerazzurro». Un interessante retroscena di mercato svelato dal nigeriano, che poi ha voluto omaggiare Icardi dicendo che si tratta del miglior attaccante d’Europa.

Infine, il ricordo della doppietta segnata in un Chievo-Inter decisamente particolare: «Che partita! Mi spiace aver rovinato la festa a una leggenda come Pupi. Ho fatto incavolare pure Ausilio». Il resto dell’intervista lo trovate nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.