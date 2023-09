Youth League, Inter raggiunta all’ultimo minuto dalla Real Sociedad

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/09/2023

Youth League, nell’esordio del torneo continentale partita dei nerazzurri termina 3-3 con i pari età della Real Sociedad.

In Spagna i ragazzi di Chivu si vedono raggiunti sul pari proprio all’ultimo minuto dopo un match combattutissimo. I baby nerazzurri hanno pagato caro due disattenzioni su calci piazzati che hanno visto in entrambe le occasioni il difensore dei baschi Martin andare i rete. Doppietta da incorniciare per lui.

Youth League, l’Inter si fa raggiungere al 90 esimo dalla Real Sociedad. Il 3-3 finale vale un amaro primo punto in classifica

L’amarezza è tanta anche perché l’Inter era partita benissimo, andando addirittura subito in vantaggio di due gol grazie al rigore realizzato da Saar al quinto minuto di gioco e al raddoppio siglato appena due minuti dopo da Kamate.