Torino-Inter, due big partono dalla panchina : Inzaghi cambia la difesa

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/10/2023

Torino Inter si avvicina.a L’Inter di mister Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Torino di Ivan Juric con l’obiettivo di riprendere la corsa al titolo. Attualmente a -2 dal Milan, i nerazzurri sono determinati a non sottovalutare la sfida, nonostante le apparenze. Mister Inzaghi sta studiando attentamente la formazione ideale, considerando possibili cambiamenti importanti.

Uno dei punti focali riguarda il difensore centrale Alessandro Bastoni, che potrebbe cedere il posto dopo una prestazione deludente con la Nazionale, segnalandosi per un leggero affaticamento. Questo potrebbe portare a un rimescolamento della difesa, con Stefan de Vrij al centro e Francesco Acerbi sulla sinistra.

Torino Inter, Bastoni e Dumfries in panchina

Inzaghi non limita le sue decisioni al reparto difensivo, valutando anche la gestione delle corsie esterne. Il possibile riposo di Denzel Dumfries e l’ingresso di Matteo Darmian dall’inizio potrebbe contribuire a preservare l’energia dei giocatori, considerando il carico di partite imminenti. Mentre per quanto riguarda l’attacco, sembra confermata la coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Alessandro Bastoni, dunque, si trova di fronte a una sfida cruciale per dimostrare il proprio valore dopo la deludente performance con la Nazionale. Inzaghi è impegnato a trovare l’equilibrio giusto per assicurarsi la vittoria e mantenere alta la competitività della squadra nel campionato. La sfida con il Torino rappresenta un’occasione determinante per dimostrare la forza dell’Inter e consolidare la propria posizione in ottica Scudetto.