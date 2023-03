Stadio, l’Inter resta col cerino in mano. Il piano B non convince (Sole24ore)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/03/2023

Stadio, dopo il tavolo saltato per quanto riguarda il vecchio San Siro ora le due squadre stanno facendo le proprie strade.

Come riporta Il Sole 24 Ore per quanto riguarda il Milan i rossoneri hanno individuato nell’area de La Maura il sito dove costruire il proprio impianto. Addirittura entro marzo si conoscerà l’effettivo futuro di questa soluzione.

Per quanto riguarda i nerazzurri per il quotidiano economico un piano B non esisterebbe anche se lo si sta cercando. Il piano Rozzano ventilato nelle ultime ore, con uno stadio nei pressi del palazzetto dello sport dell’Olimpia Milano, non sarebbe dunque mai stato approfondito realmente.

Stadio, qual è davvero la posizione dell’Inter. Il piano B non sembra esistere al momento con il futuro che potrebbe essere ancora San Siro.

Per il Sole 24 Ore la dirigenza nerazzurra starebbe sì cercando una soluzione, ma quello che appare più probabile ad oggi sembrerebbe la permanenza dell’Inter nel vecchio Meazza. In questo caso l’Inter si aspettata che il Comune riveda il canone che attualmente è di circa 10 milioni equamente divisi con il Milan.

Questa soluzione potrebbe accontentare tutti con il Milan che traslocherà nel suo nuovo impianto e San Siro che rimarrà in piedi, sano salvo e funzionante, per tutti i nostalgici.

In questo aspetto l’unica cosa a non tornare sarebbe la posizione dell’Inter, che dopo anni in cui affermava che San Siro era vecchio e inadeguato potrebbe ritrovarsi a giocarci ancora.