Inter, pronta la rivoluzione: in sette verso l’addio, altri otto in bilico (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/03/2023

Inter, la società nerazzurra starebbe già lavorando alla prossima stagione e in estate potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione.

A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando che oltre a Skriniar ci sarebbero anche altri sei giocatori destinati a lasciare Milano. Verso l’addio a parametro zero anche Handanovic, D’Ambrosio e Gagliardini.

Ai saluti anche Joaquin Correa, per il quale i nerazzurri sperano di cederlo a titolo definitivo ma potrebbero anche accontentarsi di lasciarlo andare via in prestito. Poche chance per il riscatto di Bellanova che quindi potrebbe essere rispedito al mittente in estate. Il grande sacrificio sarà Dumfries, con la speranza che chiuda in crescendo questa stagione in modo da non vedere crollare il suo valore.

Inter, da Lukaku a Brozovic: futuro incerto

Futuro ancora incerto per altri otto giocatori. A partire dai due in prestito Lukaku ed Acerbi. Il belga si gioca la riconferma in questa seconda parte di stagione, mentre per l’italiano servirà necessariamente uno sconto da parte della Lazio rispetto ai 4 milioni di euro richiesti attualmente.

In dubbio anche due pilastri come Brozovic e Bastoni. Il croato non è più considerato indispensabile e di fronte ad un’offerta congrua potrebbe essere ceduto. Bastoni invece è in scadenza di contratto nel 2024 e in caso di mancato accordo imminente si vorrebbe evitare un altro caso Skriniar.

Da monitorare anche le situazioni De Vrij e Dzeko, entrambi in scadenza a giugno. L’olandese starebbe valutando di cambiare aria, mentre per il bosniaco mancherebbe ancora l’intesa per il rinnovo. In bilico anche Gosens che finora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in maglia nerazzurra. Infine riflessioni anche su Cordaz attualmente terzo portiere della rosa guidata da Inzaghi.