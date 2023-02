Sprofondo Inter. Champions a rischio. Top e flop a Bologna

di Raffaele Garinella, pubblicato il: 26/02/2023

Ormai è diventata una pessima abitudine: l’Inter post Champions toppa le partite in campionato.



Inzaghi ha grandi demeriti per questo andamento bipolare. Sono stati commessi troppi errori proprio nei momenti in cui la squadra era attesa dal salto di qualità. Lo scorso anno con un andamento del genere si è perso il tricolore.

Quest’anno si rischia il quarto posto ed economicamente sarebbe molto più grave. Mediti attentamente la società su quali decisioni prendere a giugno. Coppa Italia e Supercoppa Italiana non possono bastare per considerate positiva la stagione.

TOP

Nessuno.

FLOP

D’Ambrosio: il suo passaggio sbagliato determina l’azione da cui nasce il vantaggio del Bologna. Pessimo ingresso il suo. Voto: 4

Dumfries: spettatore non pagante. Dopo il mondiale ha subito una involuzione. Un fantasma. Voto: 4

Inzaghi: ormai è una consuetudine: l’Inter sbaglia troppe gare. Non basta andare bene in Champions. In campionato i troppi passaggi a vuoto rischiano di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Voto: 4