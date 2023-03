Spezia-Inter, ancora out due giocatori. Dimarco torna tra i convocati

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/03/2023

Spezia-Inter sarà l’anticipo del venerdì sera trasformando questo giovedì di coppe europee nella vigilia del match.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi dovrà fare a meno ancora una volta di Joaquin Correa e Milan Skriniar. Il Tucu sarebbe pronto almeno per sedersi in panchina, ma lo staff tecnico non vuole rischiare e preferisce inserirlo gradualmente. Intanto oggi ha svolto l’intero allenamento con il gruppo, per tanto sembra che la sua disponibilità per il match contro il Porto non sia in discussione.

Diversa la situazione del difensore slovacco che ancora non ha recuperato dalla lombalgia che lo tiene fuori da un paio di settimane. Anche lui ha messo nel mirino il ritorno di Champions in Portogallo, ma sulla sua presenza non ci sono certezze. Entrambi comunque non partiranno per la Liguria.

Federico Dimarco. L’esterno si è completamente ristabilito e si gioca addirittura una maglia da titolare con Gosens. Sono annunciate comunque grosse novità di formazione per la partita contro la squadra di Semplici ( Chi sarà del match è. L’esterno si è completamente ristabilito e si gioca addirittura una maglia da titolare con. Sono annunciate comunque grosse novità di formazione per la partita contro la squadra di Semplici ( qui le ultimissime ), sicuramente in vista della partita di martedì.

L’Inter deve fare comunque tantissima attenzione perché la zona Champions League è particolarmente affollata. La squadra di Inzaghi è seconda, potenzialmente a pari punti con la Juventus, qualora venga annullata la squalifica di 15 punti. Dopo i punti persi contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, non può permettersi alcun passo falso. L’obiettivo “vitale” della stagione resta piazzarsi tra le prime quattro.