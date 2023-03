Spezia-Inter, mossa a sorpresa in vista del Porto: la probabile

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/03/2023

Spezia-Inter, venerdì sera al Picco i nerazzurri scenderanno in campo per la ventiseiesima giornata di campionato. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi.

Il tecnico potrà contare sui recupero di Dimarco e Correa che, salvo colpi di scena, dovrebbero rientrare nella lista dei convocati e quindi accomodarsi in panchina. Dovrebbe essere riconfermata per dieci undicesimi la stessa formazione scesa in campo contro il Lecce.

Spezia Inter, Lautaro verso la panchina: turnover ragionato in vista del Porto

Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, Simone Inzaghi starebbe pensando di concedere un po’ di riposo a Lautaro in vista del match da dentro o fuori contro il Porto che potrebbe valere i quarti di Champions. Al suo posto dovrebbe esserci Lukaku al fianco di Dzeko.

Sulla sinistra confermato Gosens dopo la buona prestazione di domenica con Dumfries sulla corsia opposta. In mediana ancora Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Davanti ad Onana ci saranno ancora Darmian, Acerbi e Bastoni.