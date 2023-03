L’amore non ha età, nemmeno a 115 anni. Auguri Inter!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2023

115 anni di Inter. 115 anni d’amore incondizionato. 115 anni di successi. Tanto è passato da quel giorno del 1908 al caffè ‘L’Orologio’, proprio sotto gli occhi della Madonnina del Duomo milanese. Tanto è passato dal momento in cui, Giorgio Muggiani, pittore futurista e fondatore del club nerazzurro, decise di effettuare una vera e propria scissione dal Milan in virtù delle diverse vedute in merito alla ‘questione dello straniero’ su cui, allora, si dibattè parecchio.

Da lì nacque l’FC Internazionale Milano. E il resto è storia. 19 scudetti, 8 coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. Una vita di successi e di gioie, di senso di appartenenza e di storie. Un club che ha scritto pagine indelebili per lo sport italiano e non solo. L’Inter è sempre stata molto più di una semplice squadra. L’Inter è famiglia, come quella dei Moratti, che hanno scandito da sempre l’amore per il club. Ma è anche famiglia, per tutti coloro che, ogni domenica, riempiono San Siro per seguire i propri beniamini.

L’Inter è eleganza e classe, come quella di Giacinto Facchetti e di Javier Zanetti. L’Inter è istrionismo in diverse maniere, come l’avvocato Peppino Prisco e Josè Mourinho. L’Inter è una passione ed una fede. Auguri a chi ne ha fatto parte e a chi ne farà. Auguri a chi l’ha amata. Auguri a noi!

… e sempre forza Inter!