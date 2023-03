Inter, da Baldanzi a Scalvini. Uno dei due è la vera priorità

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/03/2023

Inter, strategia verde. Una squadra più giovane e italiana. Potrebbe andare in questo senso l’orientamento della società sul prossimo mercato. La Gazzetta dello Sport ripropone oggi l’accostamento dei nerazzurri a due gioielli dell’attuale Serie A. Scalvini, difensore rivelazione dell’Atalanta, ma anche Baldanzi, trequartista tutto pepe della sempre foriera fucina di talenti dell’Empoli.

Ma come stanno esattamente le cose? Entrambi costano tanto, ma uno di loro rappresenta la priorità.

Come si legge sul quotidiano milanese, per Baldanzi l’Empoli ha chiuso alla prospettiva di una cessione già quest’estate. Più margini, invece, per Scalvini: all’Atalanta potrebbero andare due pedine di sicura prospettiva come Satriano e Fabbian.