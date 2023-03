Porto-Inter, i nerazzurri si fanno sentire sul caos biglietti: il comunicato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/03/2023

Inter, il club nerazzurro prende posizione sul caos biglietti contro il Porto. La serata di ieri è stata costellata dai festeggiamenti per il passaggio del turno a l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ma fuori dallo stadio Do Dragao, ci sono stati attimi di panico e condizioni di sicurezza non ottimali per un migliaio di tifosi nerazzurri, tra cui famiglie con bambini. Questi ultimi, infatti, avevano acquistato regolarmente il biglietto per assistere al match all’interno del settore dei tifosi del Porto, ma al loro arrivo non è stato permesso l’ingresso all’interno degli spalti.

Pertanto, dopo il comunicato della UEFA, arriva anche quello della società nerazzurra che chiede chiarezza per quanto accaduto e chiede che si faccia luce sui fatti.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d’accesso per la partita di ieri sera, Porto-Inter, ai quali è stato vietato l’ingresso allo stadio Do Dragão.

A seguito di decisione unilaterale del Porto, moltissimi sostenitori interisti, tra i quali numerose famiglie con bambini, sono stati segregati in una zona di contenimento nei pressi del settore ospiti e lì trattenuti per tutta la durata della partita a cui non hanno potuto assistere, esponendoli così a una grave condizione di tensione e potenziale pericolo.