Onana, che carica! Verso il Napoli parole speciali. E chiarisce sul Camerun

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/12/2022

Onana si è preso l’Inter. Il portiere camerunense, al centro di un caso al Mondiale con la sua Nazionale, è rientrato con prepotenza nel pianeta nerazzurro. Una parabola decisamente all’insù quella dell’ex estremo difensore dell’Ajax che, dopo aver sfilato i guantoni da titolare ad Handanovic, non ha alcuna intenzione di interrompere il suo percorso di crescita.

All’orizzonte, peraltro, c’è un match d’importanza capitale. Il 4 gennaio, a San Siro, arriverà il Napoli: una sfida da vincere, per legittimare ulteriori sogni di impresa Scudetto.

Onana, che carica! Le parole di ieri sono da leader

“Possiamo vincere con tutti, lo abbiamo dimostrato contro il Barcellona”. Parole e musica, quelle di Onana, dopo la sfida amichevole giocata ieri (e vinta) contro il Sassuolo. Il punteggio ha sorriso ai nerazzurri ma – in generale – è la spensieratezza ad occupare di ottimismo le giornate di vigilia in vista dello scontro diretto.

Onana, come ripresto dal sito de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sul caso Camerun: “Continuerò a sostenere la mia nazionale perché ci tengo moltissimo, ma ora penserò solo al mio club. Voglio tenere la testa libera e vincere più titoli possibili con l’Inter”. Parole d’elogio anche per il collega Handanovic, elogiato con grande professionalità per la sua carriera, nonostante oggi sia scalato proprio alle sue spalle nelle gerarchie.