Napoli Inter, Mazzarri corre ai ripari: le probabili formazioni

di Simone Salines, pubblicato il: 03/12/2023

NAPOLI INTER – Dalla redazione di Sky Sport, si apprendono i possibili 22 titolari che scenderanno in campo al Maradona dal 1′.

E’ una Napoli già infuocata quella che si sta vivendo in queste ore in vista del big match di stasera contro l’Inter. Il neo-tecnico azzurro Walter Mazzarri, tornato sulla panchina partenopea dopo molti anni, dovrà fare a meno dell’infortunato Mathias Olivera. L’uruguayano, alle prese con una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, starà ai box almeno un mese e mezzo. Per Mazzarri dunque, una tegola non indifferente ma che al contempo vede il ritorno di Victor Osimhen in attacco.

Per affrontare al meglio l’Inter, l’allenatore toscano si schiererà con un 4-3-3 composto da Meret che sarà difeso dal quartetto difensivo formato da Di Lorenzo, Ostigard, Rrahamani e Natan. In mezzo ci sarà il play-maker Lobotka che a sua volta sarà coadiuvato dalle mezze ali Anguissa e Zielinski. In avanti, spazio al tridente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano

Napoli Inter, la risposta di Inzaghi a Mazzarri

Reduce da una rimonta al limite dell’impossibile in Champions League in casa del Benfica (da 3-0 a 3-3), Simone Inzaghi giunge in Campania con la consapevolezza di poter contare su quasi tutti i suoi uomini migliori. Il consueto 3-5-2 infatti, vedrà il solito Sommer tra i pali e il trio difensivo formato da Darmian, De Vrij e Acerbi. Sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco con Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai lati. In avanti, spazio al tandem formato dal capitano Lautaro Martinez e Thuram.