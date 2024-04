Milan-Inter 1-2: I NERAZZURRI VINCONO E SONO CAMPIONI D’ITALIA

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2024

98′ – I NERAZZURRI VINCONO E SONO CAMPIONI D’ITALIA PER LA VENTESIMA VOLTA

96′ – Espulso Calabria per gomitata a Frattesi

93′ – Espulsi Theo Hernandez e Dumfries per una rissa

92′ – Ammonito Tomori

90′ – Cinque minuti di recupero

88′ – Esce Bastoni ed entra de Vrij

83′ – Escono Calhanoglu e Darmian ed entrano Dumfries e Asllani

79′ – Gol Milan! Punizione per i rossoneri, Sommer salva su un colpo di testa, ma non può nulla sul tap-in di Tomori

76′ – Entrano Frattesi e Carlos Augusto al posto di Barella e Dimarco

68′ – Entrano Chukwueze e Bennacer ed escono Loftus-Cheek e Musah

58′ – Occasione Inter! Calhanoglu prova il tiro da fuori dalla distanza, ma manda alto di poco

51′ – Esce Reijnders ed entra Giroud

48′ – Thuuuuraaaaaam! Lancio in profondità di Dimarco per Thuram che vince un contrasto con Tomori, si accentra e scarica un destro vincente su cui Maignan si lascia sorprendere colpevolmente

45′ – Comincia la ripresa

Una partita che sicuramente ha regalato parecchie emozioni quella che si è visto a San Siro. Due squadre non proprio perfette a livello tattico, hanno cercato di esprimere le rispettive strategie. L’Inter tenendo palla e facendo girare il Milan, i rossoneri, provando a ripartire velocemente. Alla fine la sblocca Acerbi dagli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciato colpevolmente solo dai difensori milanisti. Nerazzurri che hanno rischiato più volte di segnare un altro gol, due volte con Lautaro, una volta con Mkhitaryan e una volta con Thuram che ha colpito un palo. Anche il Milan si è reso pericoloso con un gran tiro di Calabria, salvato da Sommer. Nel secondo tempo, i nerazzurri, se vorranno portare a casa i tre punti, dovranno fare più attenzione in difesa ed essere maggiormente cattivi in fase realizzativa

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

39′ – Occasione Inter! Sul ribaltamento di fronte la difesa del Milan rinvia male, ne approfitta Mkhitaryan che calcia a botta sicura, ma Maignan salva tutto

38′ – Occasione Milan! Musah mette il pallone in area, testa di Calabria, ma Sommer neutralizza

37′ – Occasione Inter! Grande azione di Thuram che allarga per Dimarco. L’esterno restituisce in mezzo per Thuram che di piattone colpisce il palo esterno

35′ – Ammonito Theo Hernandez per fallo su Barella

31′ – Ammonito Lautaro per fallo in gioco pericoloso su Tomori

28′ – Occasione Milan! Ripartenza rapida di Musah che da in area per Leao il cui tiro è parato da Sommer

24′ – Occasione Inter! Bella combinazione Thuram-Dimarco. L’esterno italiano mette in mezzo per Lautaro che a porta libera sbaglia un appoggio a rete semplicissimo e manda alto

21′ – Ammonito Barella per fallo su Theo Hernandez

17′ – Aceeeeerbiiiiiii! Angolo di Dimarco, spizza di testa Pavard ed il difensore italiano tutto solo batte Maignan di testa

6′ – Occasione Inter! Darmian mette in mezzo per Lautaro che di destro calcia altissimo da ottima posizione

1′ – Inizia la partita

Milan-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una partita che ha bisogno di poche presentazioni. Una partita che da sè fa venire le giuste motivazioni. Una partita che ha un peso enorme, soprattutto per i nerazzurri. Il derby della Madonnina di questa sera rappresenta un punto focale per la stagione degli uomini di Inzaghi che, in caso di eventuale vittoria, porterebbero a casa il ventesimo scudetto della loro storia e la seconda stella.

Il Milan non vuole fare da agnello sacrificale e userà tutte le armi a propria disposizione per evitare di vedere i rivali festeggiare proprio nella stracittadina.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Rafael Leao.

All. Stefano Pioli.

INTER (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.