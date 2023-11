Juventus-Inter, la scelta di Inzaghi su Cuadrado e Sanchez

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/11/2023

Juventus-Inter si avvicina. Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, atteso con fervore, si svolgerà alle 20:45 all’Allianz Stadium. Simone Inzaghi, alle prese con diverse defezioni, dovrà fare a meno di Pavard e Bastoni, entrambi indisponibili per infortunio.

Pavard si è fermato durante l’incontro con l’Atalanta, mentre Bastoni è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Juventus-Inter, le scelta del tecnico su Cuadrado e Sanchez

Il tecnico piacentino ha dovuto prendere decisioni importanti su Cuadrado e Sanchez. Cuadrado, che aveva problemi alla tendinite, sembra averli superati, salendo sul pullman diretto a Torino secondo quanto riportato da Sky Sport. Tuttavia, Sanchez, alle prese con una distorsione alla caviglia, non è stato convocato per la partita.

L’Inter ha da poco intrapreso il viaggio da La Pinetina, e la presenza di Cuadrado offre un sollievo al club meneghino. La mancanza di Sanchez potrebbe influenzare la strategia di Inzaghi per questa sfida cruciale. Gli appassionati si preparano a una serata intensa, dove Juventus e Inter si contenderanno la vittoria in uno degli incontri più attesi della stagione. Per i nerazzurri sarà fondamentale battere la Juventus, per poter allungare in classifica e continuare la scalata verso lo Scudetto.