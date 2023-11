Juventus-Inter, Inzaghi cerca l’effetto sorpresa: la mossa per battere (finalmente) Allegri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/11/2023

Juventus-Inter, Inzaghi prova le mosse a sorpresa contro Allegri. In casa nerazzurra, si rimane in attesa del ritorno dei nazionali impiegati nelle partite con le rispettive compagini. Intanto, ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi sta cercando di studiare al meglio la Juventus, avversaria di domenica prossima in un big match ad alta quota che promette scintille.

Il tecnico nerazzurro, infatti, nella scorsa stagione in campionato, non ha mai battuto Allegri. E gli sconti tra i due allenatori vedono quello bianconero in vantaggio sul nerazzurro. Ecco perchè Inzaghi sta cercando di studiare le mosse a sorpresa per poter finalmente sconfiggere il rivale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro chiederà imprevedibilità ai suoi. In primis ai braccetti, che in assenza di Pavard e Bastoni, saranno Darmian e Bastoni. Ma anche agli esterni, con i cambi di gioco di Dimarco e gli inserimenti puntuali di Dumfries. Infine, il centrocampo. Un ruolo importante verrà giocato dalle verticalizzazioni di Calhanoglu, ma soprattutto dagli inserimenti delle due mezze ali.

Soprattutto, l’uomo designato a essere la sorpresa, sarà Mkhitaryan. L’armeno è quello che più si presta ad avere caratteristiche da trequartista. Per questo Inzaghi ha intenzione di creargli gli spazi necessari, allargando le due punte, in modo da consentire le sue penetrazioni centrali.