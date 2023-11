Juventus-Inter, designato l’arbitro del big match di domenica

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/11/2023

Juventus-Inter è la partita più attesa del fine settimana e vale di fatto la testa della classifica.

La Lega ha comunicato che il fischietto dell’incontro sarà l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Juventus-Inter, sarà Marco Guida l’arbitro dell’incontro di domenica sera a Torino.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno Meli e Alassio come guardalinee. Il quarto uomo è l’arbitro Massa. Al Var ci sarà Irrati, assistito da Meraviglia.

Sono ventisei i precedenti in Serie A nei quali l’Inter è stata diretta da Guida, con 14 vittorie nerazzurre, 4 sconfitte e 8 pareggi, ultimo dei quali quest’anno 2-2 casalingo contro il Bologna. Per la statistica l’arbitro ha arbitrato i nerazzurri anche due volte in Coppa Italia, in entrambi i casi i nerazzurri furono eliminati ai quarti di finale.

Nelle venti occasioni nelle quali ha arbitrato la Juventus in Serie A il bilancio è di 14 vittorie bianconere, 4 pareggi e 2 sconfitte. In Coppa Italia due volte Guida ha diretto la Juventus, in entrambi i casi i bianconeri passarono il turno.

L’unico precedente nel quale Guida ha arbitrato il Derby dìItalia è stato l’8 marzo 2020 con la vittoria della Juventus per 2-0con reti di Ramsey e Dybala. Curiosità: fu l’ultima partita di Serie A prima della sospensione per la pandemia di covid-19.