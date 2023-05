Inzaghi, un presente da urlo, ma il futuro resta incerto. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/05/2023

Inzaghi ha trascorso sicuramente una stagione sulle montagne russe. Alla cavalcata inimmaginabile in Champions e alla cavalcata della seconda finale di Coppa Italia, si contrappone un Campionato che in principio aveva aspettative diverse.

Il tecnico comunque a maggio è in lotta su tutti i fronti possibili avendo anche già messo in bacheca un trofeo in stagione come la Supercoppa Italiana.

Secondo quanto riporta Tuttosport la stagione del tecnico piacentino ha svoltato con questo filotto di vittorie sia in campionato che in coppa che fa segnare un incredibile 17 reti fatte e solo una subita. Filotto che gli ha permesso di rientrare in lotta per la zona Champions e mettere sui binari giusto la semifinale europea. Ora potrebbe diventare un eroe se davvero riuscisse a strappare il pass per la finale di Istanbul. Un suo esonero alla luce di tutto il percorso sarebbe quanto mai impopolare e difficile da spiegare.

Inzaghi, da sicuro addio a possibile eroe della storia nerazzurra. A fine stagione ci sarà la scelta tra addio e rinnovo.

Inzaghi ha ancora un anno di contratto ma, seppur Marotta ha detto che rimarrà l’anno prossimo, non sembra che la situazione al momento sia certa. Inoltre l’AD interista nella sua carriera non ha mai lavorato con un allenatore in scadenza, ergo o si ci separa tra un mesetto oppure si procede al rinnovo del contratto.